HABER KIBRIS

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle lokma dağıttı

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16/06/2018

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle lokma dağıttı
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Kıbrıs Vakıar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle, ülkenin dört bir yanında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda lokma dağıtımı yaptı.

Kıbrıs Vakıar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, Vakıar İdaresi’nin yardımlaşmayı ve hayırseverliği toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeediğini kaydetti. Benter, bu sebeple Ramazan boyunca bir çok yardım faaliyetinde bulunduklarını belirterek, yardımlarının 447 yıldır olduğu gib, aralıksız devam edeceğini söyledi.

Kaynak: BRTK

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TAGS: Kıbrıs Vakıar İdaresi, Ramazan bayramı, lokma, İbrahim Benter, haber, Kıbrıs
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