“Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardıma her zaman hazırdır”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Elazığ’da meydana gelen depremde yaşamlarını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ’da meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Ülkemiz ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak tüm Türkiye’ye en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yardıma her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz”.

26/01/2020 11:25