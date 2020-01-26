“Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardıma her zaman hazırdır”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Elazığ’daki depremde yaşamlarını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı

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26/01/2020

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“Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardıma her zaman hazırdır”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Elazığ’da meydana gelen depremde yaşamlarını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ’da meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Ülkemiz ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak tüm Türkiye’ye en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yardıma her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz”.

26/01/2020 11:25
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TAGS: “Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardıma her zaman hazırdır”, haber, lıbrıs,
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HK KIBRIS

DİNGÖR-SEN’den başsağlığı mesajı

HK KIBRIS

Din Görevlileri Sendikası, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Sendika Başkanı Süleyman Çakır mesajında, Elazığ- Sivrice merkezli ve Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü vurguladı. Çakır, “Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Allah böyle felaketler göstermesin” dedi
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