Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden eğitime bir büyük katkı daha

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla BRT Oval Stüdyo yenilendi. 160.000 TL’lik bir bütçe ile yenilenen stüdyoda “Liseler Yarışıyor” programının bugün ilk çekimi yapıldı. Programın da ana sponsorluğunu üstlenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi program süresince katkılarına devam edecek. ‘Liseler Yarışıyor’ programı her Cumartesi saat 20.00’de BRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yenilenen stüdyoda BRT’de bu yıl yeniden yayınlanmaya başlanacak olan ‘Liseler Yarışıyor’ programının ilk çekimi yapıldı

Programın ana sponsorluğunu da üstlenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarını sürdürecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’la stüdyoya gelerek programın bu yılki ilk çekiminde hazır bulundu.

Çekimlere katılan liselilerle sohbet eden ve Vakıflar İdaresi’yle ilgili bilgiler veren Benter, “Azmederseniz çalışırsanız yapamayacağınız iş yoktur ” dedi.

Yapımcılığını Kemal Darbaz ve Yusuf Erek’in üstlendiği programın sunuculuğunu Kemal Darbaz ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Cevahir Caşgir yapıyor.

Altı ay sürecek ‘Liseler Yarışıyor’ programı her Cumartesi saat 20.00’de BRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

04/12/2019 09:31