Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 500 milyon 986 bin TL’lik 2025 yılı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Vakıflar İdaresi’nin bütçesi görüşmesine geçmeden önce idari olarak Başbakanlığa bağlı kurumlar arasında yer alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) mali ve idari durumu hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP’nin talebiyle Kıb-Tek yönetiminin komiteye gelerek Kıb-Tek’in bütçesi ve diğer konularla ilgili milletvekillerine bilgi verdiğini söyleyerek, konuşulan Kıb-Tek bütçesinin henüz Bakanlar Kurulu’ndan onaylanmadığını söyledi.

Berova, Maliye Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda da ele alınacak Kıb-Tek bütçesinin gerekirse revize de edilerek Bakanlar Kurulu’na sevk edileceğini belirtti.

Ardından Vakıflar İdaresi bütçesine geçildi.

Vakıflar İdaresi bütçesine dair söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Evkaf’ın ülkenin en önemli, uluslararası tanınmışlığı olan kurumlarından biri olduğunu kaydetti ve Evkaf’ın yaptıklarına değindi.

Uzun süredir Evkaf’ın amaçlarından saptığını ifade eden İncirli, Evkaf ile Din İşleri’nin toplam bütçesinin 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu ve birçok bakanlık, daire ve kurumun bütçesinden yüksek olduğunu anlattı.

Vakıflar’ın paranın nasıl harcandığı konusunda çok daha hassas olması gerektiğini söyleyen İncirli, personel giderleri, hizmet alımları gibi kalemlerin meblağlarının çok yüksek olduğunu kaydetti. İncirli, hizmet alımlarına ilişkin ne hizmetler alındığını da sordu.

Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarına 45 milyon TL ayrıldığını belirten İncirli, enerji giderlerinin de oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

İncirli, “Vakıflar amaçlarından sapmış ve bunun dışında faaliyetlerde bulunuyor ve paralar mı harcıyor?”, “Bu paralar nereye gidiyor?” sorularını sordu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Vakıflar İdaresi’nin Din İşleri Dairesi’ne aktardığı tutardan bahsederek eleştirdi, Vakıflar İdaresi’nin giderlerini inceleyerek artan giderleri sorguladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, hizmet alımları konusunda, kadrolarda çok boşluklar olduğunu, kadro çalışması başlattıklarını ve iyi olan hizmet alımlarını kadrolara almak istediklerini söyledi.

Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarının genellikle cami onarımları olduğunu kaydeden Tümer, yeni yatırımlar da yapıldığını ve bu nedenle güvenlik ve temizlik giderlerinin de artırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vakıflar İdaresi Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Komite daha sonra Din İşleri Dairesi bütçesini görüştü.