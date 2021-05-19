Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Düzenlediği İsraf Konulu Yarışmaların Ödülleri Veriliyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “israf” konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, bugün 14.00’te düzenlenecek törenle veriliyor.

Vakıflar İdaresi’nde yer alacak törende gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak ve ardından kategorilere göre ödül kazananlara törene katılacak yetkililer tarafından ödülleri takdim edilecek.

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19/05/2021 10:57