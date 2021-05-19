Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Düzenlediği İsraf Konulu Yarışmaların Ödülleri Veriliyor

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “israf” konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, bugün 14.00’te düzenlenecek törenle veriliyor.

ads ads ads ads
19/05/2021

ads
ads
ads
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Düzenlediği İsraf Konulu Yarışmaların Ödülleri Veriliyor

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “israf” konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, bugün 14.00’te düzenlenecek törenle veriliyor.

Vakıflar İdaresi’nde yer alacak törende gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak ve ardından kategorilere göre ödül kazananlara törene katılacak yetkililer tarafından ödülleri takdim edilecek.

19/05/2021 10:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İsraf
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.