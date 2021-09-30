Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Genç Çevre Liderleri Projesi Başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, gençlere doğayı, ormanları, bitki ve ağaçları sevdirmek ve gelecekte ormanları ve çevreyi koruyan bitkilere sahip çıkan bireyler olmalarını hedefleyen Genç Çevre Liderleri Projesi, 25 Eylül günü Bedesten’de başladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, yüz yüze mülakatlar sonucunda seçilen çevre lideri adayları 3 Ekim Pazar günü Geçitköy’de saha çalışmalarına ve yön bulma, ilk yardım, orman habitatını tanıma, sürüngenler ve bahçe oluşturma eğitimlerine başlayacak.

Açıklamada, her bölgede en az bir çevre lideri yetirtirmenin hedeflendiği de vurgulandı.

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30/09/2021 12:03