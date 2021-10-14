Kıbrıs vatandaşı Kesaev yat ve uçağın ardından ada satın aldı

20 milyon dolarlık yat, özel uçak ve lüks evlerle gündeme gelen Rus oligark Finlandiya’da ada aldı

2012 yılında Kıbrıs vatandaşlığı alan Rus oligark İgor Kesaev’in, Finlandiya Savunma Bakanlığı’nın izni olmaksızın, ülkenin doğusunda, jeostratejik önemi bulunan bir adayı satın aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs vatandaşlığı bulunan Kesaev’in, kamu çıkarlarına atıfta bulunularak “Kıbrıs vatandaşlığının geri alınması konusunda inceleme yapılması gereken kişiler” arasında yer aldığını yazdı.

Haberi verirken “Finlandiyalılar eğer bizi bilmiyorsa, bu satışın ardından öğrendiler” yorumu yapan gazete, Kesaev’in ada satın aldığına ilişkin Euractiv isimli internet sayfasında yer alan haberin ayrıntılarını aktardı.

Rus olan Kesaev’in, Rusya’nın İskandinav ülkelerinin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunun addedilmesinden dolayı Finlandiya’da ada satın alamayacağına işaret eden gazete, AB üyesi olmayan her yabancının, böyle bir alışveriş için Finlandiya Savunma Bakanlığının iznine gerek duyduğunu ancak Kesaev’in, Kıbrıs Yatırım Programı çerçevesinde 2012 yılında aldığı Kıbrıs pasaportu kullandığını kaydetti.

Gazete, Kesaev’in, Wikileaks ve Novaya Gazeta gazetesi tarafından yayınlanan “Global Intelligence Files”a göre Rusya istihbarat organlarıyla yakın ilişki içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Finlandiya Savunma Bakanlığı bu durum nedeniyle büyük bir endişe duyuyor.

Euroactiv internet sayfasındaki haberde ayrıca Rusya’nın, oligarkları siyasi ve stratejik amaçlar için “yem” olarak kullandığından da söz edildi.

Igor Kesaev 2020 yılında Forbes'in 2021 milyarder listesinde 727. sırada yer aldı.

Rusya tütün pazarının yaklaşık %70'ini kontrol ettiğine inanılan Kesaev'in silah ticaretiyle uğraştığı bildiriliyor.

Bu bağlantılar Finlandiya Savunma Bakanlığı'nı uyardı. Satın alma işleminden sonra, başlangıçta planlanmayan bir helikopter iniş alanı da dahil olmak üzere bölgede büyük ölçekli konaklama yerleri inşa edildi.

Euractiv'e göre, 2018'de Fin yetkilileri ülkenin batı takımadalarında bir grup adaya saldırdığında benzer bir olay meydana geldi. Rus oligark Pavel Melnikov'un onları satın aldığı ve konaklama ve diğer altyapıları inşa ettiği ortaya çıktı. Kara para aklamakla suçlanan Melnikov adayı sattı.

Megapolis’in çoğunluk hissedara sIgor Kesaev’in Lojistik ve dağıtım şirketi, tütün ürünleri, bira ve alkolsüz içeceklerin dağıtımını yaptı

Megapolis'in Philip Morris International, Imperial Tobacco , Carlsberg Group, Red Bull ve Douwe Egberts (kahve) gibi şirketlerle dağıtım sözleşmeleri var.

1998 yılında kurulan Megapolis, toplam değeri 1,7 milyar ABD doları tutarında.

Kesaev ayrıca Rusya'nın Dixy süpermarket zincirinin çoğunluk hissedarıdır. DIXY, Rusya'nın üçüncü en büyük ulusal gıda perakendecisidir. 2.700'den fazla mağazası var.

Servetinin 2,5 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

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14/10/2021 14:51