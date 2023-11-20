“Kıbrıs” vatandaşlığı alan Hintliler için cezai kovuşturma talebi

Hindistan’ın eski hükümet sekreterinin, kendi ülke içişleri bakanına bir mektup göndererek “Kıbrıs” pasaportu alan 66 Hintli hakkında araştırma yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Hindistan’da Büyük Sarsıntı—Cyprus Confidential: “Cezai Soruşturmalar İçin Bakana Mektup-Hindistan’da 66 Kıbrıslı İçin Cezai Kovuşturma Konusu” başlıklarıyla gerek manşetten, gerekse başka sayfadan ilgili habere geniş bir şekilde yer verdi.

Hindistan hükümetinin eski sekreterinin, Hindistan İçişleri Bakanına bir mektup göndererek Güney Kıbrıs’ın yatırım programı (KEP) kapsamında vatandaşlık alan Hintlilerin, Hindistan Anayasası'nı ve yasalarını çiğnediğini, bu nedenle haklarında cezai soruşturma başlatılması gerektiğini dile getirdiğini yazan gazete, Hindistan’da çifte vatandaşlığa sahip olunması yasa dışı olarak addedildiğini belirtti.

Gazete, Hindistan’daki bu sarsıntının, geçen Perşembe günü “Indian Express” isimli ifşaatlarının ardından ortaya çıktığını yazdı.

Gazete ayrıca “Indian Express” gazetesinin, “Cyrpus Confidential” isimli araştırmaya dahil olan grubun içerisinde yer aldığına da dikkat çekti.

Habere göre, Hindistan eski hükümet sekreteri E.A.S Sarma’nın, İçişleri Bakanı Ajay Kumar Bhalla’dan gönderdiği mektup çerçevesinde, olayın araştırılması ve vatandaşlık alan Hintlilerin cezai kovuşturmalarının sağlanması amacıyla tüm gerekli faaliyetleri yapmasını istedi.

Sarma ayrıca İçişleri Bakanından, Hint makamlarına yardımcı olması için Rum Yönetimi’nden bilgi talebinde bulunulmasını da istedi.

Gazete haberinde “İndian Express” gazetesinde yer alan haberin ayrıntılarına da yer verdi.