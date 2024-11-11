''Kıbrıs Yemekleri Forumu'' gerçekleştirildi

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11/11/2024

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''Kıbrıs Yemekleri Forumu'' gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs mutfağının turistlere tanıtılması amacıyla 2’nci Kıbrıs Yemekleri Forumu (CyFood B2B Forum) gerçekleştirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs’ın geleneksel yemeklerinin turistlere tanıtımı amacıyla Kıbrıs Yemekleri Forumu’nun ikincisinin Larnaka’da gerçekleştirildiğini yazdı.

Geleneksel Kıbrıs yemeklerinin yabancıların yemek zevkleri arasına girmesinin amaçlandığı forumda katılımcıların önceden belirlenmiş işletmeleri ziyaret etme ve organik besin ağırlıklı küçük işletmelere yönelik AB desteklerinden haberdar olma fırsatı bulduğunu yazan gazete, Rum Tarım Bakanı ve diğer yetkililerin forum çerçevesinde yaptıkları konuşmalara da yer verdi.

11/11/2024 12:00
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TAGS: CyFood B2B Forum, kıbrıs, kıbrıs yemekleri
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