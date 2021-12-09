''Kıbrıs Zafere Doğru''da Heyecan Devam Ediyor

“Kıbrıs Zafere Doğru” 2. Sezon 18. Bölüm 10 Aralık 2021 Cuma / 20.00/ TRT 1

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Kıbrıs Zafere Doğru”nun yeni bölümüne Samson ve Apollon’un eylemleri ekranlara gelecek. Ankaralı ve Kemal’in yakınlarına düzenlenen eylemler ekran başındaki izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

“Kıbrıs Zafere Doğru” yeni bölümüyle devam ediyor

Dizinin 18. Bölümünde; baba olacağını öğrenen Ankaralı, büyük kararı vermek zorundadır. Ya alakadar olduğu tüm meseleleri bir kenara bırakıp ameliyat masasına yatacak ya da çocuğunu göremeden her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamayı sürdürecektir.

Bu konu için kanlı küvet katliamında yaşamını yitiren çocukların babası Binbaşı Nihat İlhan’la konuşmaya, ondan akıl almaya karar verir. Zor ve duygusal bir görüşme onu beklemektedir. Diğer yanda ise hem Apollon hem de Samson, Kemal’in ve Ankaralının ailelerine eylem yapma peşindedir. Acılar ve kayıplar hem Ankaralı hem de Kemal’i beklemektedir.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Kıbrıs Zafere Doğru” çok konuşulacak yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü saat 20.00’de TRT 1’de...

Kıbrıs Zafere Doğru 18. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-CIyiiL7Uqn

Kıbrıs Zafere Doğru 18. Bölüm Fragman Linki:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kibris-zafere-dogru/fragman/18-bolum-fragmani

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09/12/2021 11:11