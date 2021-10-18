'Kıbrıs Zafere Doğru'  isimli dizide İsveçli teğmeni Kıbrıslı Türk Buğra Esendağ canlandırıyor

'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli dizide İsveçli teğmenin hikâyesini Kıbrıslı Türk Buğra Esendağ canlandırıyor.

Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadeleyi anlatan "Kıbrıs Zafere Doğru" isimli dizi yeni yayın döneminin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde izleyicisi ile buluştu. Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizide, Ağustos 1964'te yaşananlar ve Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak bilinen "Erenköy Direnişi" anlatılacak. Bu sezonda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Kıbrıs Erenköy bölge sorumlusu iken Erenköy savaşları sırasında ve sonrasında Türklere yardım eden İsveçli teğmene de yer verilecek. Kıbrıslı Türk Buğra Esendağ’ın canlandırdığı karakterin ilerleyen bölümlerde türk teşkilatına nasıl ve ne şekil yardım edeceği merak konusu olurken, Kısa sürede yeteneği ile büyük sempati ve beğeni toplayan Kıbrıslı Türk Buğra Esendağ, Kıbrıslı Türklere yardım eden İsveçli teğmenin hikayesini izleyiciye sunarak, şans verildiği zaman içimizdeki yeteneklerin böyle büyük platformlarda yer alarak neler yapabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Gerçek bir hikâyeyi canlandıran Buğra Esendağ’ın yer aldığı, yediden yetmiş yediye herkesin merakla beklediği yeni bölümler her Cuma saat 20.00'de TRT 1'de izlenebilecek.

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18/10/2021 15:23