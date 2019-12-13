Kıbrıs'a özgü yeni bir kuş türü bulundu

Artık adamıza özgü üçüncü bir endemik kuş türümüz var!

Bu minicik baykuş türünün adı Kıbrıs İshakkuşu (Otus cyprius)! KUŞKOR Kuş Halkalama Programı tarafından elde edilen veriler de dahil, bu konuda yapılan yayınların yeniden değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi (Birdlife International) bu yeni türü resmi olarak tanıdığını bildirdi.

Kıbrıs İshakkuşu dünyada tek!

Avrupa'daki tek endemik kuş alanı olan Kıbrıs adası bu endemik baykuş türünün de eklenmesi ile bu özelliği daha da pekişmiş oldu!

YAŞAM ALANI KORUNMALI

Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi'nin bu türü resmi olarak tanıdığı Kıbrıs İshakkuşu’nun, yaşam alanlarının özenle korunması gerektiğini ifade edildi.

Birçok kuş meraklısı adamızın endemik kuşlarını görmek üzere ülkemizi ziyaret etmek için can atıyor.

(Fotoğraf Olkan Ergüler)

13/12/2019 18:39