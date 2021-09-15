Kıbrıs’a tatile geldiği günlerde halası ile fotoğraf çektirmişti…

Haber Kıbrıs-Özel

Haber Kıbrıs, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kıbrıslı Türk Kenan Poleo’nun yıllar önce Kuzey Kıbrıs’ta çekilmiş çocukluk fotoğrafına ulaştı.

Haber Kıbrıs’ın Kenan Poleo’nun KKTC’deki akrabalarından temin ettiği fotoğraf, Pole’nun tahminen 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

Kenan Poleo, İngiltere’de doğdu ancak fotoğraf, Poleo’nun ailesi ile Kıbrıs’a tatile geldiği günlerde çekilmiş…

Fotoğrafta Kenan Poleo’ya sarılan kadın, halası Emine Ersoy, onların yanındaki kız ise halasının kızı Sinem…

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Kenan Poleo’nun babası Bladanisyolu Hasan Bey, köyünde "Pelo" lakabıyla anılıyordu.

Hasan Bey, “Pelo” lakabını İngiltere’de Poleo'ya dönüştürüp soyadı olarak almış.

Kıbrıslı Türkleri gururlandırdı

Kıbrıslı Türk Kenan Poleo’nun, İngiltere İstanbul Başkonsolosu olarak atanması Kuzey Kıbrıs’ta ilgiyle ve sempatiyle karşılandı, birçok kişi adeta kendi evlatlarıymış gibi gururlandı.

Kenan Poleo’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyaretini ve burada çok sempatik bir şiveyle Türkçe konuşma yapmasını içeren haber videosu, son günlerin en çok izlenen ve beğenilen sosyal medya paylaşımı oldu.

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15/09/2021 17:50