Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi Kapsamındaki İlk Film Telsim’in Katkıları İle Yayında

Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi kapsamında hayat bulan Lapta Bölgesi kısa filmi yayına alındı. Bölgenin kültürünü yansıtan el işleri ve kültürel yemeklerin de tanıtıldığı çekimlerde, bölge kadınlarının başarı hikayeleri de anlatıldı. Bölgenin tarihinin de aktarıldığı kısa filmin amacı, üreten kadınların görünürlüğünün artırılması ve girişimcilik hayalleri kuran kadınlara ilham vermesi. Lapta Bölgesi’ni anlatan kısa filmi izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=o9e0_YAd9dE linkine tıklayabilirsiniz.

KISA FİLMLER HEM YURT İÇİ HEM DE YURT IŞINDA GÖSTERİLECEK

Hazırlanan kısa filmler sayesinde, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmedilecek, farklı bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri sergilenecek ve odak noktası Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham veren kadınların hikayeleri gerek sosyal medyadan gerekse yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde tanıtılacak.

TANPINAR: “KIBRIS’IN CEVHERLERİ PROJESİ DİJİTAL BİR ARŞİV OLUŞTURUYOR.”

Telsim’in Kıbrıs Türk Kadını’nın gücüne inanan ve her zaman farklı kadın projelerine de destek veren bir şirket olduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Kıbrıs’ın Cevherleri projesi bizler için çok değerli, proje dijital bir arşiv oluştururken aynı zamanda bölgelerimizdeki kadınlarımızın yaptığı kültürel üretimler ve bölgelerdeki tarihi yerler tanıtılıyor. Telsim olarak bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi. Kıbrıs’ın Cevherleri Projesi’nin, üreten kadınların Kıbrıs Türk Halkı’na ve hatta dünyaya tanıtacak, kadınları girişimciliğe teşvik edecek, girişimci kadını daha da geliştirecek bir proje olduğunu kaydeden Tanpınar, “Proje kapsamında çekilecek kısa filmler; faklı farklı bölgelerdeki üretici kadınlarımızın hikayelerini, ayrıca gidilen bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmaya, anlatmaya yönelik bir özellik taşıyor.” dedi.

KAVUKLU: “TAKDİR EDİLMEK BİR KADINA VERİLEBİLECEK EN GÜZEL HEDİYEDİR.”

“Cevher, ‘bir şeyin özü, mayası ve taşıyıcı varlık‘ anlamına gelmektedir. Halk arasında ise cevherin genel anlamı ’iyi yetenek‘ olarak bilinmektedir.” diye sözlerine başlayan GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Kıbrıs’ta özellikle kırsal kesimlerde kendi yetenekleri ile savaş, göç, ekonomik sıkıntılar karşısında varoluş mücadelesi vermiş, kültürüne, ailesine sahip çıkmış yetenekli, girişimci kadınlarımızı tanıtmak, başarılarını duyurmak ve takdir etmenin Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin en büyük hedefi olduğunu ifade etti. Takdir edilmenin bir kadına verilebilecek en güzel hediye olduğunu dile getiren Kavuklu, “Tarihimiz, kültürümüz, ürettiklerimiz, kadınlarımızın girişimcilik hikayeleri ile harmanlanarak Kıbrıs’ın cevherleri ortaya çıkmış ve çıkmaya devam edecektir. Hedefimiz, Kıbrıs kadınını, Kıbrıs’ın varoluş mücadelesini, tarihi eserlerini, doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtacak bir belgesel ortaya koymaktır.” dedi. Telsim’in destekleri ile çekilen kısa filmlerin tanıtımının hem Türkiye hem de yurtdışındaki toplantılarda yapılacağını söyleyen Kavuklu, kısa filmler’in GİKAD’ın Youtube kanalında ve sosyal medya kanallarından da yayınlanacağını ifade etti.”

Yenierenköy’den Mesarya’ya, Lefke’den Tatlısu’ya, Lapta’dan İskele’ye, Akova’dan Lefkoşa’ya ve Girne’den Mağusa bölgelerine uzanacak projede, girişimci kadınların hem yurt içinde hem de yurt dışında görünürlülüğü sağlanacak.

Kıbrıs’ın Cevherleri projesi ile, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren kadınların, hayatın getirdiği zorluklara ve engellere rağmen başarıyı nasıl yakaladıklarının hikayesini, bölgenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de yansıtarak, görünürlüklerini artırıp, kadınlara ilham vererek girişimciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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27/06/2022 08:33