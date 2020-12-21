Kıbrıs’ın Geleneksel “Aytotoro Çöreği” Gelecek Nesillere Aktarılıyor

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21/12/2020

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Kıbrıs’ın Geleneksel “Aytotoro Çöreği” Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerinden Aytotoro Çöreği’ni yüz yıllarca saklanan mayayla üretmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam eden Raziye Oyuncu, Slow Food Salamis tarafından “Yılın Toprak Anası” ödülüne layık görüldü.

Slow-Food Salamis’ten yapılan açıklamada, “Yerel tatları baş tacı eden, geleneksel tatlarımızdan Aytotoro Çöreğini yüz yıllarca saklanan ve çoğaltılan özel çörek mayası ile gelecek nesillere aktaran Raziye Oyuncu ablamızın yılın Toprak Anası ödülünü kendisine taktim ettik.

Destek veren tüm slow-food dostu bölgemiz Yeniboğaziçi kadın dernek üyeleri ve Yeniboğaziçi Belediyesi’ne teşekkürler.” ifadelerine yer verildi. 

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21/12/2020 11:13
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TAGS: Aytotoro Çöreği, Raziye Oyuncu, Slow Food Salamis
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