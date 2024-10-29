Kıbrıs'ın güneybatısında denizde deprem

ads ads ads ads
29/10/2024

ads
Kıbrıs'ın güneybatısında denizde deprem

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, bugün saat 18.43'de Kıbrıs'ın güneybatısında denizde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 290 km uzaklıkta, denizde,  orta şiddetteki depremin aletsel büyüklüğünün  Richter Ölçeğine göre ML:4.6 olduğu belirtildi. 

Açıklamada, " Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  33.69 Kuzey ve 30.15 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 9km derinliğinde Kıbrıs'ın güneybatısında denizde olduğu saptanmıştır" denildi.

29/10/2024 22:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.