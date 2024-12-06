Kıbrıs'ın güneydoğu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Meteoroloji Dairesi, dün gece merkezi Kıbrıs’ın güneydoğusunda deniz içinde hafif şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi’nden verilen bilgiye göre, saat 22.53’te Mağusa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 86 km uzaklıkta ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:4.2 olan (hafif şiddette) bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün 34.40 Kuzey ve 34.09 doğu koordinatlarında, yaklaşık 10 km derinliğinde Kıbrıs’ın güneydoğusunda denizde olduğu saptandı.