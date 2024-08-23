Kıbrıs'ın Gururu: Otello Çoksesli Korosu Saint Stefan Festivali'nde Üçüncülük Elde Etti

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, Montenegro’nun Budva kentinde düzenlenen 11’inci Saint Stefan International Koro Festivali’nde sergilediği performansla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

16 ülkenin katıldığı festivale, 12 ülke de koroları ile yer aldı.

Uzun süredir festivale hazırlanan ekibimiz, sahne ve sokak performansı ile yerel halkın ve festivale katılan ekiplerin büyük beğenisini topladı.

Koro Şefi Erkan Dağlı, uzun süredir süren hazırlıklarının meyvesini aldıklarını belirterek, “Tatilinden, ailesinden ödün veren tüm koro arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yeni temsiliyetler ve yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dernek Başkanı ve koro şeflerinden Rana Uluçay da, sağlanan başarının son derece önemli olduğunu söyledi. Uluçay, koro ekibinin büyük fedakârlık yapıp, emek harcayarak bu günlere geldiğini vurguladı.

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