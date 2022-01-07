Kıbrıs’ın iki tarafında tarihi eserler restore ediliyor

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından Kıbrıs genelinde kilise ve camilerde koruma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor

Salamina arkeolojik sit alanında Kasım ayı sonunda tamamlanan çalışmalar, bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Komite Üyesi Sotos Ktoris, Salamina restorasyon projesinin sekiz ay sürdüğünü söyledi.

Sotos Ktoris, mozaikleri, tüm arkeolojik bulguları ve Aziz Epiphanius ve Kampanopetra Bazilikalarını içeren projede her iki taraftan koruma görevlileri ve arkeologların çalıştığını ifade etti

Sırada Genagra'daki Saint George, Vatili'deki Saint George, Agia Marina ve Panagia Trapeza, Aheritou, Peygamber İlyas, Stilli, Larnaka'daki Zouhouri tapınağı, Karpaz'daki Agios Synesios kilisesi ve Komi Kepir'deki Panagia Kyra kilisesi bulunuyor.

Ktoris, Komite'nin Orounta camii ve Larnaka'daki Osmanlı hamamlarındaki işler için ihaleye çıktığını söyledi.

Apostle Andrew Manastırı, Massari'deki Saint Antonios Kilisesi, Sisklipos'taki Panagia Chryseleoussa Kilisesi, Canbulat Tabyası, Mağusa Venedik Surları ve Ardana'daki Aziz George Kilisesi'nin restorasyonunun ikinci aşaması için ihaleler değerlendiriliyor.

2022'de Teknik Komite, Lythragomi'deki Panagia Kanakarias, Goufes'teki Saint George, Panagia Gypsou kilisesi, Larnaka'nın Kalo Chorio'sundaki cami, Lefkara camii, Maroni camii, St. Neo Chorio Kythreas, Larnaka'da iki Osmanlı çeşmesi, Prastion'da Saint George kilisesi ve Spathariko'da Saint George kilisesi.

Sotos Ktoris, Teknik Komite'nin Solon ve Vouni'deki arkeolojik alanlardaki çalışmaları ve kilise ve camideki diğer acil restorasyon çalışmalarını programladığını söyledi.

Ktoris, Mağusa Venedik surlarında, Diamante Burcunda, Karpaz'da Terra, Avdimou, Alektora, Aziz Sergios ve Vakhos, Mağusa'da Saint Paraskevi, Argaki'de Saint Ioannis, Flamoudi'de Saint George, Limia'da Saint George, Mağusa'da Saint Elias camileriyle ilgili projeler için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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07/01/2022 11:12