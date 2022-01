Kıbrıs'ın İlk Komedi Filmi ‘Oh Mis Gibi’ 4 Şubat'ta Sinemalarda

Senaristliğini, rejisörlüğünü ve yapımcılığını İlke Susuzlu'nun yaptığı Oh Mis Gibi isimli Kıbrıs'ın ilk yerel komedi filmi 4 Şubat 2022 tarihinden itibaren beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

2022 Ocak ayının sonunda galası gerçekleşecek Oh Mis Gibi, 4 Şubat'tan itibaren Mağusa'da Cine Mall (City Mall AVM) ve Lefkoşa'da Lemar Cineplex Sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Mağusa Sanat Tiyatrosu ve İlke Susuzlu Cast Ajans oyuncularının yer aldığı sinema filmi, Gazimağusa'da bir aşk hikayesi etrafında cereyan eden komik olaylardan oluşuyor.

Ülkemiz sinema sektörünün oluşması için büyük mücadelelerle Oh Mis Gibi filmini çektiğini belirten İlke Susuzlu "Bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Halkımızı içimizden biri olan bu filmi izlemeye çağırıyorum. Bu süreç içerisinde maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Başrollerini Begüm Gedik ve Özgür Garipsazcı'nın paylaştığı komedi filminde Fedaiye Mirillo, Nevin Bucak, Meltem Gedik, Sergün Garipsazcı, Özgem Gedik, Enver Barsakçıoğlu, Hilal Başaranlar, Busenur Aydın, Ayşe Kaçar, Salih Hoca, Bartu Atmaca, Hasan Tan Karcı, Ceylin Yeşil, Ali Çetin, Nidai Tancer, Mustafa Kızılkaya, Hakan Yozcu ve İlke Susuzlu rol alıyor.

Sponsorluğunu Foto Özay, Cortado, City Mall ve Acapulco Hotel'in yaptığı komedi filmi, Londra'da yaşayan bir kadının yirmi yıl önce ayrıldığı eşinin, ölüm haberini duyması üzerine mezarlığa gelmesiyle başlar. Ve o andan itibaren aşk ve komediyle bezenmiş olaylar silsilesi kendini gösterir...

https://youtu.be/4Tg0H-9OzRA

21/01/2022 15:04