Kıbrıs’ın ilk uzun metrajlı komedi filmi ''Oh Mis Gibi'' yakında sinemalarda

Senaristliğini, rejisörlüğünü ve yapımcılığını İlke Susuzlu’nun yaptığı, Kıbrıs’ın ilk yerel komedi filmi “Oh Mis Gibi” yakında beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Filmin senarist, rejisör ve yapımcısı İlke Susuzlu’nun yaptığı açıklamaya göre, tüm kadrosu yerel olan sinema filminde, Mağusa Sanat Tiyatrosu ile İlke Susuzlu Cast Ajans oyuncuları yer aldı.

Başrollerini Begüm Gedik ve Özgür Garipsaczı’nın paylaştığı ve Gazimağusa’da bir aşk hikayesi etrafında cereyan eden komik olayları konu alan filmin bütçesi ise 650 bin TL.

Kıbrıs’ta bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve heyecan içinde olduğunu belirten İlke Susuzlu, “Oh Mis Gibi” isimli komedi filminin 2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında çekildiğini belirterek, maddi- manevi destek veren herkese teşekkür etti.v

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06/01/2022 10:22