Dr. Kenan Arifoğlu’nun “Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” koleksiyonundaki bisikletlerden oluşan “Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre giden yolcu pasaport kontrolü sonrası alanında yer alan sergi, 30 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Açıklamaya göre Dr. Kenan Arifoğlu, serginin hem kendisi hem de Kıbrıs’ta bisikletin yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılmış olduğunu göstermek açısından önemli olduğunu söyledi. Arifoğlu’nun koleksiyonundaki 53 bisikletinden 17’sinin yer aldığı sergi hakkında konuşan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, “Kıbrıs’ta herkesin bisikletlerle bir anısı mevcuttur. Yolcularımıza Kıbrıs’ın eski hatıralarını bu kez bisiklet nostaljileri ile yaşatmak istedik” dedi.