‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ sergisi ve kitap tanıtımı

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19/11/2024

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‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ sergisi ve kitap tanıtımı

Dr. Kenan Arifoğlu tarafından kaleme alınan ‘İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’ isimli kitabın tanıtımı ve ‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ sergisi, Girne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Kasım tarihine kadar sürecek serginin açılış kokteyli ve kitap tanıtımı, dün akşam Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda yapıldı.

Sergi mesai saatleri içerisinde, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

19/11/2024 13:26
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TAGS: ‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri, sergisi, kitap tanıtımı
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