''Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri'' sergisi ve kitap tanıtımı 18 Kasım’da Girne'de…

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11/11/2024

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''Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri'' sergisi ve kitap tanıtımı 18 Kasım’da Girne'de…

 Dr. Kenan Arifoğlu tarafından kaleme alınan “İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” isimli kitabın tanıtımı ve “Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” sergisi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sanatseverlerle buluşacak
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Kasım'a kadar açık kalacak serginin açılış kokteyli ve kitap tanıtımı, 18 Kasım Pazartesi saat 19.00’da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda yapılacak.

Dr. Kenan Airfoğlu, kitabında, bir tutku olarak başladığı Kıbrıs’ın eski bisikletlerini toplama ve koleksiyona dönüştürme sürecini ve bisikletlerin tarihçesini anlatıyor.

11/11/2024 11:32
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TAGS: ’’Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri, sergisi, kitap tanıtımı
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