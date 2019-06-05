Kıbrıs’ın Kültürel Miras Arşivi Yunan Meclisi’ne Sunuldu

: Kıbrıs’ın kültürel mirasının kurtarılması ve kaydedilmesi amacıyla 1985 yılında kurulan komitenin hazırladığı arşivin Yunan Meclisi’ne sunulduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, 1985-2003 yıllarını kapsayan arşivin “istila ve işgal” olarak nitelendirdikleri Türk Barış Harekatı’nın sonuçlarını içerdiğini yazdı.

Habere göre arşiv içerisinde, el ve daktiloda yazılmış belgelerin, fotoğrafların, afişlerin yanı sıra Yunan Meclisi’nin katkılarıyla birçok dile çevrilmiş Kıbrıs’ın kültürel anıtlarıyla ilgili dikkat çekici albümlerin kopyaları bulunuyor.

Gazete Yunan Meclisi’nin “söz konusu arşivin o dönemin genel görüntüsünü tamamlamak için gündeme geldiği” yönünde açıklama yaptığını da yazdı.