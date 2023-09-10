Kıbrıs’ın kültürel mirası sanal ortamdan faydalanılarak tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültürel Miras Teknik Komitesi (KMTK) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında Gazimağusa’daki Othello Kulesi/Kalesi'nde, sanal ortamda tarih anlatımı içeren bir etkinlik düzenlendi.

UNDP Ofisinden yapılan açıklamada, sanal ortamda hikaye anlatımı ve yaratıcı oyunlar içeren etkinliğin 10-14 yaş arası çocuklara yönelik hazırlandığı kaydedildi.

İki toplumlu etkinlik, adanın ortak tarihini ve kültürel zenginliğini tanıtmak, insanların yakınlaşmasını sağlamak maksadıyla düzenlendi.

-Björnsson

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın kültürel mirasının önemli bir anıtını, başta çocuklar olmak üzere tüm Kıbrıslılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla dijital araçların kullanılmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Björnsson, "Avrupa Birliği, adanın zengin kültürünün nesiller boyu devam etmesini sağlamak için gerekli desteği vermekten gurur duymaktadır", dedi.

-Khaydarov

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ise "Bu etkinlik Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu göstermektedir. Bu gibi yenilikçi işbirlikleri sayesinde geçmiş ve bugün arasında bir köprü kuruyor, gençlerimiz arasında anlayış ile takdiri teşvik ediyoruz" dedi.

Açıklamada, Cyprusdigitalheritage.com web sitesinin Kıbrıs'taki çeşitli kültürel miras alanlarını sanal olarak tanıma imkanı sunduğu da kaydedildi.