Kıbrıs’ın Lüks Konutlarının Mutfakları, Lineadecor’un İmzasını Taşıyor!

Türkiye’de modüler mutfak sektöründe öncü konumda olan ve sektörde akla ilk gelen mutfak markası Lineadecor’un Kıbrıs temsilcisi Ciddi Home, Kıbrıs Developments ile Mediterra Projesi kapsamında iş birliği imzaladı.

Bu iş birliği, Kıbrıs’ın prestijli bölgelerinden biri olan Alsancak’ta 100 lüks konutu kapsıyor. Lineadecor, sunduğu estetik ve fonksiyonel mutfak çözümleriyle projeye zarif ve kullanışlı bir dokunuş getirecek. Mediterra Projesi; Akdeniz yaşam tarzını sürdürülebilir yaşam biçimleriyle buluşturan, zarafet ve konforu bir arada sunan lüks bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Teknolojik üretim, yüksek malzeme kalitesi, yaratıcı tasarım anlayışı ve öncü kimliğiyle Lineadecor, projedeki konutları modern ve konforlu yaşam alanlarına dönüştürecek. Yaklaşık yarım asırlık deneyimi ve kaliteli tasarımlarıyla Lineadecor, lüks ve fonksiyonelliği ön planda tutarak üstlendiği projelerin değerini sürekli artırıyor. Markanın tasarımları, konfor ve şıklıktan ödün vermeyen tüketicilere aradıkları her detayı sunarken, sektördeki prestijini de pekiştiriyor.

Mediterra Projesi için düzenlenen imza töreninde konuşan Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, şunları ifade etti: "Lineadecor ile yaptığımız bu iş birliği, Mediterra Projesi'nin kalitesini daha da ileriye taşıyacak. Konforlu yaşam alanları yaratmak ve evlerimizi müşterilerimizin yaşam alanı olarak tercih etmesini sağlamak en büyük önceliğimizdi. Lineadecor’un üstün tasarımları bu vizyonumuzu mükemmel şekilde yansıtıyor.

Marka seçimimizi müşterilerimize de sorduk; onların tercihi de yine Lineadecor oldu. Her iki tarafa da hayırlı olsun." Ciddi Home Direktörü Amber Ciddi ise, Kıbrıs Developments ailesinin bir kez daha Lineadecor’u tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ülkemizde hayata geçirdiğimiz özgün ve kaliteli projelerle sektörde öncü olmamızın yanı sıra, bu katma değeri yüksek projede yer almaktan ekip olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.