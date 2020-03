Kıbrıs'ın Meşhur Şeftali Kebabı Nasıl Yapılır?

GÜLTEN ÖZYAKUP SEZGİN-TURİZM KIBRIS

Kıbrıs mutfağının baş tacı şeftali kebabı adayı ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor. Şeftali dediysek meyve olan değil... Şeftali kebabı, Kıbrıs’a özgü bir barbekü köfte çeşididir.

Bu yazımızda Kıbrıs'ın vazgeçilmezi, Şeftali Kebabı ve Et Şiş’in nasıl yapıldığını, püf noktalarını, otantik bir mekânda, mekân sahibi Devrim Erlant’ın tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz…

İşletmeciliğini Devrim Erlant’ın yaptığı Gendi Meyhanem, Lefkoşa’da misafirlerini ağırlıyor. Meyhaneyi açarken en çok önem verdiği ana yemeğin et olduğunu söyleyen Devrim Bey, her zaman en yumuşak ve en lezzetli etleri misafirlerine servis etme konusunda ısrarcı.

Gendi Meyhanem’e gittiğiniz zaman masanıza gelen soğuk mezeler, ara sıcaklar ve kebap çeşitlerinin hepsi tek tek Devrim Bey’in elinden geçiyor. Devrim Bey sözlerini ise şu şekilde bitiriyor: `Ben Lefkoşalıyım esas mesleğim Kasaplıktır. Meyhane açma fikri yaklaşık on sene önce aklımdaydı. Fakat kasaplık mesleğimle birlikte zor olacağı için biri gece biri gündüz ve meyhane açmaya iki yıl önce karar verdim ve işletiyorum. Et işini sadece şu an kendime yapıyorum. Kayseri Pastırması, normal Kıbrıs Sucuğu ve et işini sadece kendime yaparım. Kasaplık mesleği bizim Dede’den oğullara geçti. Bende 21 yıl kasaplık yaptım. İki yıl oluyor meyhane işletiyorum. Başarılı olduğuma inanıyorum.

Burada çıkan bütün kebaplar tek tek elimden geçmektedir. Meze çeşitleri de ayni şekilde hepsi benim elimden geçer ve müşteriye öyle sunum yapmaktayız. 22 çeşit soğuk meze, 8 çeşit ara sıcak, 4 çeşit kebap ve müşterilerimin önünde bol bol et kalıyor.`

ŞEFTALİ KEBABI

Malzemeler:

Kuzu ve Dana Kıyma karışık

Maydanoz

Soğan

Baharat çeşitleri

Tuz

İnce Kuzu Terpi

Yapılışı:

Bir kaba kıyma, soğan, maydanoz, tuz ve baharatlar eklenerek iyice yoğrulur. Terp sirkeli suda bol bol yıkanır. Kalın yerleri kesilir. İnce yerlerini da ayırıp kıyma harcını içerisine koyup sarıyoruz ve pişiriyoruz. Şeftali kebabımız hazır. Afiyetler olsun…

06/03/2020 11:51