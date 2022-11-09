“Kıbrıs’ın Mutfağı” programında bu hafta ‘Pirohu’ var…

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09/11/2022

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“Kıbrıs’ın Mutfağı” programında bu hafta ‘Pirohu’ var…

“Kıbrıs’ın Mutfağı” programında bu hafta ‘Pirohu’ var… Kıbrıs’a özgü ‘Pirohu’ yapımını Emekli Öğretmen Hatice Teralı İncirli'nin tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz... Ülkemizde birçok kişinin öğretmenliğini yapan, çok sevilen, sosyal medyadaki nostaljik ve her biri ders niteliğindeki paylaşımları, birçok kişi tarafından beğenilen ve de paylaşılan Hatice Teralı İncirli, hem mutfaktaki marifetlerini sergiledi hem de bizlere öğretmenlik anılarını anlattı.

 

09/11/2022 12:08
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TAGS: Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı, haber, kıbrıs
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