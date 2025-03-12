''Kıbrıs’ın Sesi: Dr. Fazıl Küçük ve Türk Toplumunun Hak Arayışı'' kitabı yayımlandı

Yazar Dr. Senem Civgin’in kaleme aldığı “Kıbrıs’ın Sesi: Dr. Fazıl Küçük ve Türk Toplumunun Hak Arayışı” isimli kitap yayımlandı.

Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesini “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı” vesilesiyle ele alan kitapta Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı ile varoluş ve beka mücadelesi inceleniyor.

Kitapta, Dr. Fazıl Küçük’ün çocukluk yıllarından başlayıp, hekimlik, siyaset, gazetecilik ve liderliği boyunca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunma yolundaki çok yönlü ve kararlı mücadelesi aktarıldı.