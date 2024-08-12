''Kıbrıs’ın Son Kartalı'' belgeselinin prömiyeri yapılacak

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12/08/2024

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''Kıbrıs’ın Son Kartalı'' belgeselinin prömiyeri yapılacak

 "Kıbrıs’ın Son Kartalı" belgeselinin prömiyeri bugün 18.00’de yapılacak.

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi İşbirliğiyle Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından hayata geçirilen "Kıbrıs’ın Son Kartalı" hakkındaki kısa belgesel seyirciyle buluşuyor.

BonBonTrack (Kıbrıs’ın Son Kartalı) isimli belgeselin prömiyeri bugün saat 18.00’de Avenue Cinemax sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

BonBonTrack isimli 15 dakikalık kısa belgesel seyircinin yoğunluğuna göre 19.30’a kadar izlenebilecek. İsteyen herkesin katılabileceği prömiyeri kaçıranlar ilerleyen günlerde belgesele YouTube’dan ulaşabilecek.

12/08/2024 09:36
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TAGS: Kıbrıs’ın Son Kartalı, haber, kıbrıs
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