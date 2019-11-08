Kıbrıs’ın tarihine ve kültürüne en uygun isimlerseçilecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Uzay Keşif Teşkilatı’nın (CSEO) bir yıl önce Uluslararası Astronomi Birliği’ne (IAU) girişinden sonra Kıbrıs halkı, güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin ve onun yıldızının ismini oylama gibi eşsiz bir fırsatı kullanıyor.



Ağustos’ta başlayan kampanya, IAU’nun Kıbrıs’ın yıldızının ve gezegeninin nihai isimlerini, ayrıca diğer ülkelerin diğer güneş sistemleri için seçtikleri isimleri duyuracağı Aralık 2019’un ortasına kadar devam edecek.



CSEO İsim Komitesi, yüzlerce aday ismi aldıktan sonra Kıbrıs’ın tarihine ve kültürüne en uygun isimleri seçecek. Seçilen isimlerle ilgili oylama 9 Kasım Cumartesi günü www.astronomy.org.cy da başlayacak ve bir hafta sürecek.



IAU tarafından Kıbrıs’a tahsis edilen güneş sistemi 137 ışık yılı uzakta bulunuyor. 2002 yılında keşfedilen yıldız da, HD168746 kimlikle sarı bir cüce gezegen oluyor. Güneş sistemi dışındaki gezegen HD168746b de, Dünya’nın güneş sisteminin en büyüğü olan Jüpiter benzeri bir gaz bulutundan oluşuyor ve yıldızı etrafında her 6,4 yeryüzü gününde bir dönüyor.



KHA(CNA- Athena Arsalidou )

08/11/2019 17:25