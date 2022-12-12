“Kıbrıslı Balıkçıların Hayatı” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı'nda açıldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) iş birliği ile “Kıbrıslı balıkçıların hayatı” konulu fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergide yer alan fotoğraflar balıkçıların hayatını içeriyor.

-Beton: “Kendimizi deniz yaşamını korumaya adadık”

Dernekten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Damla Beton, derneğin deniz yaşamını korumaya adadığını ve çalışmaları sırasında hem halkın hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerin yerel kültürün bir parçası olan balıkçılık hakkında pek bilgisi olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Balıkçıların yaşadıkları zorlukları sergilemek amacıyla, balıkçıların hayatına Olkan Ergüler’in kamerasından bir pencere açmak istediklerini belirten Beton, “Kıbrıslı Balıkçıların Hayatı” fotoğraf sergisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Beton, “Akdeniz’in incisi Kıbrıs adası. Masmavi denizlerle çevrili bir cennet. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan pek çok insan bu denizden faydalanmakta. Balıkçılık ise denizlerimizden faydalanan ülkemizdeki en önemli sektörlerden birisi” dedi.

Balıkçılığın, sosyoekonomik olarak hem pek çok ailenin geçim kaynağı, hem sağlıklı nesillerin garantisi hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerin en çok sevdiği besinlerden birisini sağlayan önemli sektörlerden olduğunu kaydeden Beton, “Bu nedenle sürdürülebilirliği çok önemlidir. Sürdürülebilir balıkçılık, mavi denizler, güzel sahiller kısacası eşsiz doğa güzellikleri ile Kuzey Kıbrıs demektir” dedi.

Beton, Ercan Havalimanı’nda sergi izleyenlerine ülkede yaşanan hedef dışı av (deniz kaplumbağaları, yunuslar, balinalar, foklar, köpekbalıkları, vatozlar ve deniz kuşları gibi tehlike altındaki türlerin istenmeden yakalanmasını) sorununa hem balıkçı hem de yaban hayat yönünden değinildiğini kaydederek, serginin balıkçı ve yaban hayat arasındaki çatışmaya dikkat çektiğini söyledi.

Yaptıkları çalışmalardan yılda ağlara 36 bin köpekbalığı ve vatoz türü balığın ve 2 bin 500 kadar da deniz kaplumbağasının takıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Beton, “Bu sadece yaban hayata zarar vermiyor, balıkçılarımızın da zarara uğramasına neden oluyor. SPOT olarak hem de ülkemiz balıkçılığını yerel kültürümüzün bir parçası olarak tanıtmak ve böylece onları desteklemek amacı ile sergimizi Ercan Havalimanına taşıma fırsatı verdiği için T&T Hava Limanı İşletmeciliği’ne teşekkür ederiz” dedi.

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12/12/2022 12:09