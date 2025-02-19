“Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, Hayatı ve Eserleri” isimli kitap yayımlandı

 “Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, Hayatı ve Eserleri” isimli kitap, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

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19/02/2025

“Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, Hayatı ve Eserleri” isimli kitap yayımlandı

 “Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, Hayatı ve Eserleri” isimli kitap, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney’in kaleme aldığı kitabın tanıtım ve imza gecesi, 27 Şubat’ta İsmet V. Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak. Mini bir İsmet Güney Sergisi’nin de yer alacağı gecede,  kitabın yazarı Nilgün Güney kısa bir sunum yapacak.

Kitapta, Güney’in hayatı, gazete haberleri, söyleşiler, bazı belgelerle anlatılırken; Güney’in yaşadığı yıllardaki Kıbrıs’a ve Kıbrıs insanına genel bir bakış da sunuluyor. 

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TAGS: haber, kıbrıs
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