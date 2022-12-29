Kıbrıslı duayen tiyatrocular UKÜ’lüler ile buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu ve Osman Alkaş öğrencilerle bir araya geldi.

Ersoy söyleşide, Kıbrıs’ta tiyatronun kuruluş aşamaları hakkında bilgi vererek, Kıbrıs’ta batılı anlamda tiyatronun 1908 yılında başladığını, ondan önce geleneksel Türk tiyatrosunun olduğunu belirtti.

Refikoğlu ise söyleşide, sahnede sergilenen roller sonrasında oynanan rollerin günlük yaşantısında da etkilerini deneyimlediğini aktararak, sadece tiyatroyu sergileyenlerin değil seyircinin de günlük yaşantısını etkilemek gerektiğine dikkat çekti.

Alkaş da 1980 yılında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu kurarken bir sayfalık manifesto yayınladıklarını ve geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle modern tiyatro tekniklerinden yararlandıklarını söyleyerek, bu çalışmayı Kıbrıs Türk halkının anlayışını, yaşam biçimini, hüznünü ve mutluluğunu anlatan oyunlar oynamak için başlattıklarını söyledi.

Levent Kindergarten’da gerçekleşen söyleşinin ardından UKÜ Tiyatro Kulübü, absürt komedi türündeki iki perdelik “Karmakarışık” adlı tiyatro oyununu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tiyatro Kulübü Başkanı Selhan Ege Erdikut sergiledikleri oyun hakkında konuşarak, yoğun çalışmaları sonucunda seyircilerden iyi bir geri dönüş aldıklarını belirterek, kulüp olarak hep daha iyisi başarmak için uğraş verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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29/12/2022 13:27