Kıbrıslı iki kadının yaşam öyküsünden bir kesit sunan ‘Mendil’ belgeseli KTGB’de gösteriliyor

Kıbrıslı iki kadın Leyla ve Maria’nın yaşam öyküsünden bir kesit sunan belgesel film “Mendil”, yarın akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösteriliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel film gösterimi saat 19.00’da başlayacak.

Belgeselle ilgili verilen bilgiler şöyle:

Belgeselde Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlayan dostluk anlatılırken, Kıbrıs’ın yakın tarihi de yeniden hatırlanıyor.

1974’te EOKA-B’nin düzenlediği Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla ile Mağusa göçmeni Maria üzerinde savaşın yarattığı acılar belgeselin özünü oluşturuyor.

İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ isimli televizyon programlarından tanıdığımız Hristalla Avgusti belgeselin yönetmenliğini üstlenirken, deneyimli gazeteci Hüseyin Halil de araştırmaları ile çalışmaya destek verdi.

Gösterim sonrasında Leyla Kıralp ile yönetmen Hristalla Avgusti soruları yanıtlayacak.

20/11/2019 14:13