“Kıbrıslı kardeşlerimizin menfaatlerini korumakta kararlıyız”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çözüm sürecinin bittiği 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 312, bu yılın başından itibaren ise 4 bin 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesi için gayret gösterirken, Kıbrıs'ta da eşit egemen bağımsız iki devlet bağlamında çözümden yana olduklarını belirterek, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." açıklamasını yaptı.

Akar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak görevlerini büyük başarı ve fedakarlıklarla yerine getirdikleri bir yılı geride bırakırken, 2023'e de artan bir inanç ve heyecanla hazırlandıklarını belirtti.

Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Bakan Akar, bu hassas süreçte tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ülkenin ve milletin güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiklerini aktardı.

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur." değerlendirmesini yapan Akar, bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığının da bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu kapsamda hudutların, "Hudut namustur" anlayışıyla bugüne kadar ki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunduğunu açıklayan Akar, "Terörle mücadelemiz ise 'Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır.' stratejisiyle başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. Çözüm sürecinin bittiği 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 312, bu yılın başından itibaren ise 4 bin 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

- "85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız"

Bundan sonra da tehlike nereden gelirse gelsin, terör örgütlerine kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" düsturuyla mücadele etmekte ve "85 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmakta kararlı" olduklarını vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadelenin yanı sıra deniz ve hava faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini, buralarda da hak ve menfaatlerin kararlılıkla korunduğunu bildirdi.

Akar, Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesi için gayret gösterirken, Kıbrıs'ta da eşit egemen bağımsız iki devlet bağlamında çözümden yana olduklarını belirterek, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklediğini bildiren Akar, bu kapsamda, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerin haklı davasına destek olduklarını, aynı zamanda NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar, Somali, Kosova, Bosna Hersek ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına katkı sağladıklarını vurguladı.

Eş zamanlı olarak personelin niteliklerini geliştirmek için eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra teşkilat yapımızdan personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine kadar reform niteliğindeki birçok yasal düzenleme hayata geçirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleri artırılmıştır. FETÖ ile mücadeleye de elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bütüncül bir yaklaşım ve kararlılıkla devam edilmiştir, edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Savunma sanayi alanındaki çalışmalar da aralıksız sürdürülmekte yerli ve milli olarak hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yeni yılda da çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum."

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelinmesinde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyükleri ve komutanları saygıyla andığını bildiren Akar, şöyle devam etti:

"Tüm başarılarımızdaki en büyük pay sahibi aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde, sınır ötesinde zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor; her birini alınlarından öpüyorum. Tüm silah ve mesai arkadaşlarımıza, gazilerimize, emeklilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

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31/12/2022 17:53