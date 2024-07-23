Kıbrıslı Rum kayıp yakınları AP Milletvekili Fidias’tan şikayetçi

Alithia ve diğer gazetelerdeki haberlere göre, “1619 Kayıp Yakınları ve Eşleri” isimli dernek dün yayınladığı açıklamada, AP Milletvekili Fidias Panayotu’nun kendileriyle dalga geçtiği ve aşağıladığını belirterek, özür dilemesini talep etti.

Söz konusu dernek üyelerinin, 20 Temmuz'u kınama etkinliği sonrasında yanına giderek, AP’da konuşmalarını sağlayacak bir etkinlik düzenlemesini, fotoğraf çektirmesini ve kayıplar konusunda bir yorum yapmasını istedikleri Fidias’ın bu talepleri reddederek “AP böyle çalışmaz.. Kendini ne zannediyorsun. Nenim de amcam kayıplar arasında ama böyle yapmıyorum” yanıtı verdiği savunuldu.