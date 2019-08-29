Kıbrıslı Rum öğrenciler tedirgin

İngiltere’deki üniversitelerde okuyan Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli öğrencilerin KKTC’yi tanıtma etkinliklerinde bulundukları, bu durumun Kıbrıslı Rum öğrencileri tedirgin ettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin dünkü toplantısında, İngiltere’deki üniversitelerde KKTC’nin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen eylemler konusunun ele alındığını, Rum “İngiltere Üniversiteleri Öğrenci Birlikleri” temsilcilerinin konuya ilişkin komiteye bilgi verdiğini yazdı.

İngiltere’deki üniversitelerin bazılarında yapılan etkinliklerde KKTC’nin tanıtımının yapıldığı ve bunlardan birinin de “Universities Open Days” isimli etkinlik olduğu belirten Rum öğrenci birlikleri temsilcileri, engelleme yönünde gerçekleştirdikleri girişimlerden ise elle tutulur sonuçlar almadıklarını ifade ettiler.

Gazete, Rum öğrenci birliklerinin, KKTC’nin tanıtımına yönelik bu tür faaliyetlerin engellenmesi için Rum Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği yapılması gerektiğini de vurguladıklarını yazdı.