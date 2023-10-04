Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmen sendikaları ortak yazılı açıklama yaptı

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmen sendikaları, POED, KTÖS, OELMEK, KTOEÖS, OLTEK ve DAÜ-SEN, Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü ortak açıklama ile kutladı.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmen sendikaları ortak yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü birlikte kutlayacaklarını vurguladı.

“Dünyanın dört bir yanında, her gün sınıflarında geleceği yaratan alanlarındaki profesyonellerin, öğretmenlerin gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, öğretmenlerin iyi eğitilmesi ve desteklenmesinin istenilen gelecek için ihtiyaç olan eğitimi oluşturmaya başlamanın tek yolu olduğu vurgulandı.

Nitelikli eğitime erişimin temel insan hakkı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Barışı teşvik etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti sağlamaktan, iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar günümüzün en büyük zorluklarının üstesinden gelmek de kritik önem taşımaktadır. Öğretmenler bu mücadelenin ve gelecek vizyonunun merkezinde yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Her öğrencinin nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim almasının esas olduğu vurgulanan açıklamada, fırsat eşitliği, çeşitlilik ve katılımcılığın çağdaş bir eğitim sisteminin ayırt edici özellikleri olduğu kaydedildi.

Ayrımcılığı önlemek ve mücadele etmek, eğitim kurumlarında çeşitliliğin zenginliğini kabul eden ve hoşgörüyü teşvik eden bir ortam yaratmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, okulun hem öğrenciler, hem de öğretmenler için güvenli bir yer olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlerimizi güçlendirerek ve öğretmenliği değerli bir meslek haline getirerek, eğitim ve öğretime öncelik verilen ve öğrencilere tam potansiyellerine ulaşma fırsatı verilen bir toplum yaratabiliriz.

Öğretmenlik mesleğini güçlendirmek demek, eğitim kurumlarının gelişmesi, yüksek nitelikte eğitim verilmesi ve toplumda ortaya çıkan eşitsizliklere karşı toplum genelinde mücadele edilmesinde görev üstlenilmesi için gerekli kadro ve bütçeye kaynak sağlanması anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir ve etkin bir kamu finansmanıyla kamu sorumluluğu ilkesinin korunması, ayrıca eğitim alanının özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnmek açısından hayati öneme sahiptir.

Ülkemiz açısından da karşılıklı saygı ve anlayışla daha iyi yarınlar için çalışmak ve bunu başarmak için okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletin önemini öğretmek ayrıca bizim görevimizdir.”