Kıbrıslı Rum yönetmenin eviyle birlikte arşivi de yandı

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikos Hrisanthu’nun, Baf’a bağlı “Pelathusa”(Karaağaç) köyünde bulunan evinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın neticesinde tamamen yandığı belirtildi.

ads ads ads ads
23/08/2022

ads
ads
Kıbrıslı Rum yönetmenin eviyle birlikte arşivi de yandı

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikos Hrisanthu’nun, Baf’a bağlı “Pelathusa”(Karaağaç) köyünde bulunan evinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın neticesinde tamamen yandığı belirtildi.

Hrisanthu’nun eviyle birlikte yıllardır biriktirdiği arşiv ve malzemelerin de yandığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Panikos Hrisanthu’ya tahsis edilen Pelathusa’daki Kıbrıslı Türk evinin, dün  bölgede çıkan yangın neticesinde tamamen yandığını yazdı.

Hrisanthu’nun yangını söndürmek isterken yaralandığını yazan gazete, daha sonra tedavi amaçlı olarak Baf AF Hastanesine götürüldüğünü belirtti.   

Habere göre Kıbrıs Türk Malları İdaresi teknik sorumlusu da olay yerine giderek, evin tamir edilebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemek amacıyla  incelemelerde bulundu.

23/08/2022 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kıbrıs, rum, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.