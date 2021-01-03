Kıbrıslı Rumlar 2021’le ilgili iyimser değil

Ekonomi konusunda Simerini gazetesi hesabına gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına göre, Kıbrıs Rum halkı, yeni yılı mevcut ekonomik olguların olumlu bir şekilde değişmesi konusunda iyimser olmayarak, aynı zamanda büyük bir belirsizlikle bekledikleri haber verildi.

Ankete göre Kıbrıslı Rumların, 2021 yılında ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmayı sürdüreceklerini düşündüklerini de yazan gazete, anketin gazete hesabına “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ankete göre vatandaşların yüzde 47’sinin, yeni yılda, geniş çerçevede ekonomiyle ilgili durumların 2020 yılıyla kıyaslandığında daha kötü olacağını düşündüklerini ileten gazete, ankete katılan 10 kişiden 3’ünün de, bugünkü durumlarıyla aynı olmayı sürdürmeyi beklediklerini yazdı.

EKONOMİK DURUMLARININ DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNENLER SADECE YÜZDE 20

Ankete katılan vatandaşların yüzde 33’ünün kişisel ekonomik durumlarının kötüleşeceği öngörüsünde bulunduklarını kaydeden gazete, ankete katılan vatandaşların yalnızca yüzde 20’sinin ise ekonomik durumlarının 2021 yılında daha iyi olacağını düşündüğünü ekledi.

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03/01/2021 13:23