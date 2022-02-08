Kıbrıslı Rumlar Avrupa Parlamentosu’nun daha önemli rol oynamasını istiyor

Avrupa Birliği’nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 89’u, Avrupa Parlamentosu’nun gelecekte önemli bir rol oynamasını istiyor.

Politis gazetesi bahse konu araştırmada, Avrupa Parlamentosu’nun daha önemli bir rol oynamasını talep eden ülkeler sıralamasında en fazla oranının, yüzde 89 ile Güney Kıbrıs’a ait olduğuna dikkati çekti.

Habere göre araştırmada ilgili soruya yönelik AB ortalaması ise yüzde 58 şeklinde yer aldı.

Araştırmada Kıbrıslı Rumların yüzde 71’i, üye ülke sıfatının ülkeye fayda getirdiğine inanıyor.

Bu habere tepkiniz:



08/02/2022 12:36