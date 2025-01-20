Kıbrıslı Rumlar daha sık kredi kartı kullanıyor

Kıbrıslı Rumların, 2022 yılı için diğer Avrupalılara göre 1.3 kat daha sık kredi kartı kullandığı belirtildi.

Politis gazetesi Merkez Bankası Başkanı Hristodulos Patsalidis’in 12’inci Bankacılık Forumu etkinliği çerçevesinde yaptığı açıklamaya dayanarak, Kıbrıslı Rumların, diğer Avrupalılara göre 1.3 kat daha sık kredi kartı kullandığını yazdı.

Gazete yine aynı açıklamaya dayanarak, ödemelerin yüzde 96’sının dijital ödemelerle yapıldığını belirtti.

Habere göre internet alışverişlerinde cep telefonu kullanımı ise toplam kullanımın dörtte birine ulaştı.