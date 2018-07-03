Kıbrıslı Rumlar depolarını doldurmak için KKTC'yi tercih ediyor

Kıbrıs Rum Tüketici Derneği tarafından yapılan ankette , Kıbrıs Cumhuriyeti'nden daha fazla şoförün yakıt depolarını doldurmak için KKTC'yi ziyaret ettiğini gösteriyor.

Ankete göre, 2018 yılının ilk beş ayında 3.624.400 litre kurşunsuz benzin ve 3.700.000 litre dizel satışı gerçekleştirilmiş, bu da genel kurşunsuz satışların% 2.21'ine ve Kıbrıs'taki genel dizel satışlarının% 2,70'ine tekabül etmektedir.

Kredi kartı takas firması JCC'nin verilerine göre, Kıbrıslı Rumlar 2018'in ilk beş ayında KKTC'de 262.000 € harcadılar; 2017 yılında kredi kartlarından toplam 310.000 € harcadılar.

Güney Kıbrıs'ta 2018'in ilk beş ayında yakıt satışlarında hafif bir artış oldu. Ancak, 2017'ye göre kurşunsuz benzin satışlarında % -2.03'lük bir düşüş oldu. Ayrıca, dizel satışlarındaki% 6,22'lik bir artışa rağmen, bu artış 2016 ve 2017 yılına oranla daha küçük kaldı.

Kıbrıs Rum Tüketici Derneği'ne göre, bu durum, Kıbrıslı Runların yakıt depolarını doldurmak için KKTC'yi tercih ettiklerini gösteriyor

Çeviri: HK Ajans | Kaynak: in-cyprus