Kıbrıslı Rumlar yolsuzluk düzeyinin son üç yılda arttığına inanıyor

Avrupa Komisyonu’nun kısa süre önce yaptığı araştırmada Kıbrıslı Rumların yüzde 64'le büyük çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ta yolsuzluk düzeyinin son üç yılda arttığına inandığı, yatırımcıların da lisans almak ve/veya kamu ihalelerine katılmak için kendilerinden rüşvet istendiğine ve veya verildiğine şahit olduğu sonucu çıktı.

Haravgi’nin “Yolsuzlukla Mücadeledeki Gecikme Toplumu Kışkırtıyor” başlığıyla manşete çektiği haberine göre, Eurobarometre olarak bilinen araştırma, Güney Kıbrıs’taki hükümet değişikliğinin, ülkenin yolsuzluk konularındaki imajını iyileştirmediğini ortaya koydu.

Avrupa Komisyonu’nun 27 AB üyesi ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın Güney Kıbrıs’taki bölümüne katılanların yüzde 91’i ülkede yolsuzluk sorununun var olduğunu, yüzde 64’ü de yolsuzluk düzeyinin son üç yıl içerisinde arttığı görüşünü ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 77’si, herhangi bir yatırımcının Güney’de başarılı olabilmesi için siyasi bağlantılara sahip olması gerektiği görüşünü ortaya koyarken, yüzde 60’ı yargıçların bağımsız olduğu, siyasi ya da ekonomik çıkarlardan etkilenmediği görüşüne katılmıyor.