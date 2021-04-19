Kıbrıslı Rumların Mutluluk Seviyesi Yükseldi

Güney Kıbrıs’ın, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada olduğu bildirildi.

ads ads ads ads
19/04/2021

ads
ads
Kıbrıslı Rumların Mutluluk Seviyesi Yükseldi

Güney Kıbrıs’ın, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılındaki raporda 49’uncu sırada bulunduğunu anımsatırken, pandemiye rağmen mutluluk seviyesinin yükseldiğine işaret etti.

Gazete, bir ülkedeki mutluluk seviyesini kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla, beklenen sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek, güven, kişinin karar alma özgürlüğü ve cömertliğin belirlediğini yazdı.

19/04/2021 13:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: güney kıbrıs, kıbrıslı rum, mutluluk raporu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.