Kıbrıslı Rumların Mutluluk Seviyesi Yükseldi
Güney Kıbrıs’ın, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada olduğu bildirildi.
19/04/2021
Güney Kıbrıs’ın, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılındaki raporda 49’uncu sırada bulunduğunu anımsatırken, pandemiye rağmen mutluluk seviyesinin yükseldiğine işaret etti.
Gazete, bir ülkedeki mutluluk seviyesini kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla, beklenen sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek, güven, kişinin karar alma özgürlüğü ve cömertliğin belirlediğini yazdı.