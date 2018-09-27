HABER KIBRIS

Kıbrıslı Rumların Yüzde 10,5’i Yabancı Dil Bilmiyor

Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediği bildirildi. 

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27/09/2018

Kıbrıslı Rumların Yüzde 10,5’i Yabancı Dil Bilmiyor

Haravgi gazetesi Eurostat’ın 2016 verilerine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediğini, yüzde 62,2’sinin 1, yüzde 20,3’ünün 2, yüzde 7’sinin 3 ve daha fazla dil bildiğini kaydetti.

Haberde, İsveç’te en az bir yabancı dil bilenlerin sayısının yüzde 97, Letonya, Danimarka, Litvanya’da yüzde 96 ve Lüksemburg’da yüzde 95 olduğu aktarıldı. 

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TAGS: Güney Kıbrıs, kıbrıslı rum, haber, kıbrıs
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