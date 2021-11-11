Kıbrıslı Şampiyon Özper Özorun 2. Kez Türkiye Şampiyonu Olmak İçin Dövüşecek

Kıbrıslı Şampiyon Özper Özorun Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi'nde ringe çıkıyor.

Özorun 13-14 Kasım'da Octagon ( Kafes ) ringine çıkarak ikinci kez Türkiye şampiyonu olmak için dövüşecek.

Gidecek isimler : Özper Özorun MMA Sporcusu

Ekim Özgüvenli MMA Antrenörü

Turnuva adı : Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi

Tarih : 13-14 Kasım Cumartesi Pazar

Yer : Ankara Hacettepe Üniversitesi

Ring Tipi : Octagon ( Kafes )

KKTC Güreş – Kickbox – Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi Şampiyonu

Özper Özorun

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11/11/2021 09:00