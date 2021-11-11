Kıbrıslı Şampiyon Özper Özorun 2. Kez Türkiye Şampiyonu Olmak İçin Dövüşecek
11/11/2021
Kıbrıslı Şampiyon Özper Özorun Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi'nde ringe çıkıyor.
Özorun 13-14 Kasım'da Octagon ( Kafes ) ringine çıkarak ikinci kez Türkiye şampiyonu olmak için dövüşecek.
Gidecek isimler : Özper Özorun MMA Sporcusu
Ekim Özgüvenli MMA Antrenörü
Turnuva adı : Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi
Tarih : 13-14 Kasım Cumartesi Pazar
Yer : Ankara Hacettepe Üniversitesi
Ring Tipi : Octagon ( Kafes )
KKTC Güreş – Kickbox – Kempo Şampiyonu
Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi Şampiyonu
Özper Özorun