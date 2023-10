Kıbrıslı Türk 4 sanayici Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda…

Almanya’nın Köln kentinde gıda sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı dün ziyarete açıldı. 118 ülkeden 8 bin firmanın katıldığı, 300 bin metrekare kapalı alana sahip fuarda Kuzey Kıbrıslı 4 sanayici de yerini aldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, yoğun ilgi gören ve 11 Ekime kadar ziyarete açık olacak fuarın içecekler bölümü hol 8’de, Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonunda “North Cyprus” şemsiye standı altında 3 alkollü içki firması yer alırken, süt ürünleri bölümü hol 10’da ise süt ürünleri üreticisi bireysel katılımla yer aldı.

Fuara katılan firmalar şunlar:

“Cyprus Brewart Industry Ltd., Mey İçki Sanayi Ltd., Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd ile Reha Süt Ürünleri Ltd.”

Fuarda; bira, rakı, zivaniya, votka, cin, şarap ve benzeri alkollü içkilerimizin hem tanıtımı hem de tadımı yaptırılıyor. Fuara bireysel olarak katılım gerçekleştiren Reha Süt ürünleri ise diğer peynir çeşitlerinin yanı sıra, hellim tadımı da yaptırıyor.

Fuarın koordinasyonunu ve organizasyonunu Kıbrıs Türk Sanayi Odası profesyonelleri Günce Volkaner ve Hüseyin Ezgin yürütürken, Sanayi Dairesi Fuarlar Amiri Öcal Erten de öncesi ve devamında fuar değerlendirme ve organizasyon desteği sağlıyor.

Sanayi Odası açıklamasında şu bilgiler de aktarıldı:

“Katılımcılar fuarın önemine dikkat çekerek, dünya gıda ticaretinin kalbinin fuar süresince burada attığını söyledi. Ürün kalitelerine güvendikleri için bu fuarda olduklarını dile getiren katılımcılar,’Dünyada gıda sektöründe olan her marka bu fuarda mutlaka yer alıyor. Böylesine bir arenada bulunmak kendimizi ve ülkemizi anlatmak oldukça değerli. Bunun yanı sıra yakalayacağımız birçok iş ve bilgi fırsatına sahip bir organizasyon’ diye konuştu.”

İlerleyen günlerde stantları Köln ve Berlin’de görev yapan TC ile KKTC temsilcilerinin de ziyaret etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ayrıca, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu’nun da stantları ziyaret edeceği belirtildi.

08/10/2023 11:10